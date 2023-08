Des messages de prévention cachés dans les sous-vêtements

Les supermarchés Morrisons et le service public de santé britannique, le NHS, collaborent dans une campagne de prévention contre le cancer par le biais d'étiquettes dans des sous-vêtements, selon un communiqué commun lundi.

Certains caleçons pour hommes et soutiens-gorge distribués par Morrisons à travers le Royaume-Uni comprendront des messages de prévention sur les étiquettes de composition, taille ou conseils de lavage, ajoute le communiqué du NHS, qui précise que c'est le premier partenariat de la sorte.

Diagnostiqués à temps

«Les taux de survie sont à des plus hauts historiques» pour les cancers du sein et des testicules «et nous voyons plus de gens que jamais diagnostiqués à un stade précoce, ce partenariat avec Morrisons étant l'un des nombreux moyens de s'assurer que les gens sont au courant des potentiels symptômes» de ces maladies, avait commenté le NHS.