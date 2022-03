Facebook : Messenger, l'app intrusive mais obligatoire

Désormais, pour communiquer avec ses amis sur Facebook, il faut avoir la nouvelle application Messenger installée sur son smartphone. Un programme intrusif et détesté par les utilisateurs.

Depuis le 1er août, tous les utilisateurs sont obligés de passer par la nouvelle application Messenger de Facebook pour discuter en ligne avec ses contacts. La phase de transition a mis quelques mois à toucher tous les utilisateurs du réseau social mais c’est désormais officiel: l’application est obligatoire. Une méthode qui ne plait pas beaucoup, si l’on en croit les mauvaises notes et le nombre de commentaires vindicatifs sur l’Appstore ou le Google Play Store d’Android: «Cette appli ne sert à rien et fait buger mon tel», «Big Brother is watching you!!! Voila qu'on se voit forcé d installer cet application pour pouvoir avoir accès à nos messages privés», «Un désastre! Je mets régulièrement cette application à jour dans l 'espoir qu' elle arrête de buguer. En vain».