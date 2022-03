Application Facebook : Messenger obligatoire pour le monde entier

Les mobinautes devront utiliser une nouvelle application pour envoyer des messages privés via Facebook. À l'essai en Europe depuis le printemps, la mesure est désormais étendue sur l'ensemble des continents.

Dès le mois d'août, il ne sera plus possible d'envoyer des messages à partir de l'application Facebook. Pour entrer en contact privé avec vos amis à partir de votre smartphone ou de votre tablette, vous serez désormais obligés de télécharger «Messenger», une deuxième application qui, selon le réseau social, devrait permettre aux utilisateurs d'échanger vos photos, vos vidéos et vos appels téléphoniques plus rapidement et plus efficacement.