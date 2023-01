Messi a encore un mauvais tour à jouer à Ronaldo

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo se sont probablement affrontés pour la dernière fois en Arabie saoudite.

La plus grande rivalité sportive de l'histoire du football a probablement connu son épilogue avec la victoire de Lionel Messi en Coupe du monde le mois dernier. Un accomplissement qui place l'Argentin sur le toit de l'Olympe du football contemporain, devant Cristiano Ronaldo, qui ne remportera jamais le titre suprême.

Le déclin du Portugais de 38 ans, qui a quitté l'Europe pour l'Arabie saoudite avec un transfert retentissant à la fin de l'année dernière, confirme cette impression, alors que Messi (36 ans) évolue toujours au plus haut niveau européen au PSG. Absent contre les amateurs de Pays de Cassel, l'Argentin ne donne pas toujours l'impression d'être à 100% avec Paris, mais il pourrait tout de même prolonger son bail d'une saison avec le club de la capitale française. Des discussions pour un nouveau contrat sont actuellement en cours, annoncent L'Équipe et Le Parisien.

Une volonté qui peut paraître étonnante, le PSG n'ayant représenté qu'un point de chute doré pour La Pulga abandonnée par son club de toujours le Barça, empêché financièrement de lui fournir la prolongation tant désirée en août 2021. Pas si surprenant en réalité, si on analyse les derniers soubresauts de l'antagonisme avec CR7. Toujours selon nos confrères de L'Équipe, Messi souhaite en effet poursuivre dans un club capable de joueur les premiers rôles en Europe afin de battre le record de buts de Ronaldo en Ligue des champions.

Le Mondial 2026 en ligne de mire?

Le lutin argentin est à douze longueurs des 141 buts inscrits par le natif de Madère, pour qui la perte de ce record honorifique – l'un des plus importants pour lui – constituerait un ultime affront. L'été dernier, supporters et observateurs du monde du football avaient largement critiqué Ronaldo pour son obsession à vouloir être transféré dans un club qualifié pour la C1 afin d'améliorer encore cette statistique. Des mois plus tard, la volonté du quintuple Ballon d'or prend tout son sens…