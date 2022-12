Argentine-Pologne : Messi a littéralement snobé Lewandowski

La scène n'a échappé à personne, mercredi soir, lors du match entre la Pologne et l'Argentine, remporté 2-0 par l'Albiceleste. Suite à une légère faute de l'attaquant polonais sur la star argentine dans le temps additionnel, le septuple ballon d'or, a totalement ignoré son adversaire, qui semblait vouloir s'excuser. Messi, visiblement agacé, n'a pas réagi à la petite tape amicale du buteur polonais, regardant dans une toute autre direction.

Interrogé dans la zone mixte sur le contenu de la conversation, Lionel Messi n'a pas souhaité dévoiler leur conversation. «Je respecte tout le monde, sur le terrain comme en dehors et il n'y a pas de problème. (…) On m'a appris que tout ce qui se passe sur le terrain reste sur le terrain et tout ce qui se passe dans un vestiaire reste à l'intérieur du vestiaire» a-t-il déclaré au micro de la radio espagnole Onda Cero.