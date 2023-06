Football: Messi devrait empocher quand même quelques millions venus d'Arabie saoudite

À commencer par ce contrat signé début 2021 avec l’autorité de tourisme saoudienne, et dont les détails viennent d’être révélés par le New York Times. «Il n’est pas clair si le contrat examiné par le Times est la version actuelle de l’accord. Le document, daté du 1er janvier 2021, a été signé par Messi et son frère Rodrigo, qui est son directeur commercial, mais il n’est pas signé par des responsables saoudiens», nuance le média.