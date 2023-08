Messi entre, marque et Miami s’impose

Sorti du banc pour sa première en MLS, Lionel Messi a une nouvelle fois marqué samedi avec l’Inter Miami, tombeurs 2-0 des New York Red Bulls pour la première victoire de son club en championnat depuis mi-mai. Le dernier succès des Floridiens en MLS remontait au 14 mai contre le New England Revolution et s’était ensuivi une longue disette de 11 matches, avec huit défaites et trois nuls.