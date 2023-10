Football: Le drôle de conseil de Messi à un jeune joueur

Lionel Messi en action avec le maillot de l’Inter Miami. Getty Images via AFP

Dans le podcast «Stick to Football», disponible sur YouTube depuis deux jours, David Beckham, copropriétaire de l’Inter Miami, livre quelques anecdotes autour de Lionel Messi, déjà auteur de 11 buts et 5 passes décisives en 12 matches toutes compétitions confondues depuis son arrivée aux États-Unis.

On apprend notamment que la superstar argentine et septuple Ballon d’or use de sa grande expérience auprès des plus jeunes en Floride. «Faire venir quelqu’un comme lui, on savait que cela allait changer notre ligue, notre sport mais aussi notre club. Mais ça va au-delà de ce qu’il fait sur le terrain, c’est aussi en dehors, appuie l’icône de Manchester United.

«Nous voulons votre fils»

Les jeunes de l’académie ont quelqu’un à admirer, qui a tout accompli, tout gagné, et il leur enseigne, ce qui est incroyable. Il y a eu une interview l’autre jour avec l’un des enfants de l’académie. Ils lui ont demandé: «quel est le meilleur conseil que Leo vous ait donné jusqu’à présent?» Et il a répondu: «de marcher plus». Léo lui a dit: «marche plus parce que tu vois plus». Il fait déjà du bien. C’est incroyable.»

Dans cette conversation, David Beckham révèle s’être faufilé un jour dans un hôtel barcelonais où séjournait le père de Messi. «Nous voulons votre fils, nous voulons qu’il vienne à Miami quand il sera prêt et si c’est possible, lui avait dit le champion anglais. Nous avons continué les conversations et avec mes partenaires, Jorge et Jose Mas, nous y avons travaillé pendant environ quatre ans.»

«Fatigue musculaire» Revenu de sélection début septembre avec une «fatigue musculaire», selon Gerardo «Tata» Martino, Lionel Messi, 36 ans, n’a depuis disputé que 37 minutes contre Toronto le 20 septembre pour cinq matches manqués, dont les quatre derniers de son nouveau club. Son coach le dit gêné par une cicatrice d’une ancienne blessure à la jambe droite et en son absence, l’Inter patauge et voit les play-off s’éloigner .