Football: Messi inscrit un quintuplé qui fait rire jaune le PSG

Cette forme resplendissante de Lionel Messi fait à la fois rire et pleurer à Paris. Méconnaissable lors de sa première saison avec le PSG, l’Argentin n’a en effet réussi que six buts en Ligue 1. Après cette prestation monstrueuse, certains supporters du Paris Saint-Germain ont apparemment un peu de mal à digérer cette subite métamorphose.

Voici un petit échantillon de ces diverses réactions sur les réseaux sociaux. «Messi se repose au PSG et exulte avec l’Argentine», «Maintenant que MESSI à lui seul a mis une Manita, on peut lancer la propagande Messi ballon d'or», «Et donc? On doit lui dire quoi? «Bravo Messi d’être une légende ailleurs, tu peux être nul à chier au PSG ce n’est pas grave t’es une légende ailleurs». Si demain le Barça recrute un super joueur mais qu’il devient nul au Barça tu vas réagir comment?»