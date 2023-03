Foot/Luxembourg-Portugal: «Messi, Messi…» Les ultras du Luxembourg ont bien chambré Ronaldo

Des sifflets pour Ronaldo et des chants victorieux pour les Lions rouges. Les supporters ultras du Luxembourg ont tenté de mettre Gerson Rodrigues et ses coéquipiers dans les meilleures disposions possibles, mais la supériorité du Portugal a réduit à néant leurs bonnes intentions. Qu’importe les M-Block ont continué à donner le voix, tout en s’en prenant régulièrement à la star portugaise. Des «Messi, Messi» qui résonnent dans le stade et des applaudissements lorsque CR7 se retrouve averti, les fans luxembourgeois n’ont pas été tendres avec le quintuple Ballon d’Or jusqu’à sa sortie à la 65e.

En tribunes, la match à guichets fermés a finalement été bien plus équilibré que sur la pelouse, symbole d’une ambiance très fraternelle et de supporters au sentiment d’affiliation parfois partagé. Une amitié tout aussi perceptible en tribune officielle où le Grand-Duc Henri et le Premier ministre Xavier Bettel se trouvaient aux côtés du président portugais Marcelo Rebelo De Sousa et du chef du gouvernement Antonio Costa.