Mondial 2022 : Lionel Messi fait des miracles, l'Argentine relancée

Deux lumières dans la nuit. Empêtrée dans un match sans rythme contre le Mexique, l'Argentine s'est imposée 2 à 0 grâce à deux exploits de son capitaine Léo Messi et d'Enzo Fernandez samedi au Stade Lusail de Doha, et s'est relancée dans la course aux huitièmes de finale.