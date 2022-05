Football: Messi soutient Benzema dans la course au Ballon d’or

Adversaires sur le terrain, Lionel Messi et Karim Benzema se sont rencontrés cette année en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Dans une interview accordée à TyC Sports, lundi après-midi, Lionel Messi a été très clair: s’il pouvait voter pour le Ballon d’or 2022, il donnerait sa voix à Karim Benzema. «Je pense qu’il n’y a pas de doutes possibles pour cette année. Il a vécu une année spectaculaire et a fini par gagner la Ligue des champions. Il a en plus été décisif dans tous les matches à partir des huitièmes de finale». Si un ancien Barcelonais soutient un joueur du Real Madrid, c’est qu’il a vraiment fait une saison exceptionnelle.

Tout comme le gardien Thibaut Courtois, l’attaquant français a été l’une des figures marquantes de la consécration du Real Madrid en Ligue des champions. Il a trouvé le chemin des filets en huitième, en quart et en demi-finale. Il a également marqué en finale contre Liverpool, mais la VAR a refusé cette réussite. Au total, Benzema a inscrit 15 buts et a été le meilleur buteur de la compétition.

«Lewandowski peut dire ce qu’il veut»

Durant son interview, Lionel Messi est également revenu sur la controverse qui était survenue en 2021, alors qu’il avait remporté son septième Ballon d’or et que Robert Lewandowski avait terminé deuxième. La Pulga avait déclaré: «Tout le monde était d’accord pour dire que l’année dernière tu étais le vainqueur et je pense que «France Football «devrait te donner le Ballon d’or, tu le mérites, tu l’as mérité l’année dernière. J’espère que tu pourras l’avoir chez toi.»

«J’aimerais que ses déclarations soient honnêtes, et pas seulement des mots vides de sens.»

Mais le Polonais n’avait pas très bien réagi à cette prise de parole et avait rétorqué: «J’aimerais que ses déclarations soient honnêtes, et pas seulement des mots vides de sens». Depuis lors, Lionel Messi n’était jamais revenu sur cette passe d’armes. Il l’a fait lundi après-midi: «Il peut dire ce qu’il veut et ça ne m’intéresse pas. Un point c’est tout. Mais les mots que j’ai prononcés à l’époque venaient du cœur, parce que je sentais vraiment les choses comme ça».