Football: Messi va chiper un nouveau record à Ronaldo

La 40 e minute du choc du Championnat de France entre Paris Saint-Germain et RC Lens, facilement remporté (3-1) samedi soir au Parc des Princes par le club de la capitale, a permis à Lionel Messi (35 ans) d’entrer encore un peu plus dans la légende de son sport.

En trompant le portier des Sang et Or Brice Samba d’une frappe croisée du pied gauche, le septuple Ballon d’or a inscrit son 21e but en Ligue 1. Également buteur à 474 reprises en Liga avec le FC Barcelone, la «Pulga» a désormais fait trembler les filets à 495 reprises (!) dans les cinq grands championnats européens (calculés sur la base du coefficient UEFA).