Messi vers l'Arabie saoudite, où un trésor l'attend

Lionel Messi devrait passer encore plus de temps en Arabie saoudite.

Et si Lionel Messi jouait ses derniers matches en Europe… avec le PSG? L'hypothèse prend de l'ampleur, alors que la presse espagnole annonce un accord entre la star argentine et le club saoudien d'Al-Hilal pour la saison prochaine.

Alors que Cristiano Ronaldo traîne son spleen dans le Golfe persique, la possibilité de voir son meilleur ennemi le rejoindre sur son nouveau terrain de jeu, loin des joutes européennes et du haut niveau, pourrait redonner du baume au cœur du Portugais.

Pas certain en revanche qu'il observe d'un bon œil le pont d'or – très supérieur au sien – offert par le club rival de Al-Nassr au septuple Ballon d'Or. Selon El Chiringuito, «La Pulga» aurait accepté une offre mirobolante de 363 millions d'euros par an, ce qui ferait du récent champion du monde le titulaire du plus gros contrat de l'histoire du sport.