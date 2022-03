Messi veut défier la France

L'attaquant argentin du FC Barcelone a fait part lundi de son envie de jouer avec la sélection en amical contre la France le 11 février à Marseille s'il est convoqué par Diego Maradona.

«Si Diego me convoque, je crois qu'en février j'irai jouer contre la France, a déclaré Messi sur la chaîne de télévision argentine TyC Sports. J'en ai parlé avec Guardiola, je lui ai dit que ça me plairait d'y aller et il n'a pas vu de problème à cela. Il a été joueur et il me comprend».