Jean Kircher : «Messieurs les boulangers allemands, vous faites de la m****»

LUXEMBOURG – Fondateur et patron de Pains et Traditions, Jean Kircher est l'invité de la «Story», toute la semaine, sur L'essentiel Radio.

Petit fils et fils de meuniers alsaciens, Jean Kircher est fondateur et directeur de Pains et Traditions. Invité de la «Story» de L’essentiel Radio , ce dernier, d’abord meunier, puis boulanger, regrette l’évolution du pain. Selon lui, ce dernier a perdu en qualité au fil du temps.