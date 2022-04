Beauté masculine: Messieurs, voici des idées de manucure pour un mariage

À un mariage, les hommes peuvent aussi se vernir les ongles pour un look festif.

Les hommes aussi arborent des ongles colorés, et pas seulement du noir. Alors que la saison des mariages commence, voici quelques idées de manucures masculines, à accorder avec une tenue d’invité .

Du blanc

Adepte des ongles peints et du maquillage , le chanteur et acteur Jared Leto portait une manucure blanche immaculée, début avril, pour la cérémonie des Grammy Awards.

Des teintes métallisées

Des couleurs pastel

Le rappeur Tyler the Creator aime colorer ses ongles. Il a lancé sa marque de cosmétiques, GOLF le FLEUR. On y retrouve des vernis pailletés ou pastel, dont un bleu et un jaune .