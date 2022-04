Au Luxembourg: Messika, l'art de sublimer le diamant, a maintenant sa boutique à Luxembourg-Ville

Vincent Lescaut

Elle a ouvert il y a six mois seulement et se fond déjà parfaitement dans le décor. À deux pas de la place d'Armes, la bijouterie Messika a trouvé sa place et ce n'est pas anodin. Fondée à Paris en 2005, la marque disposait de plusieurs points de vente au Grand-Duché, mais pas encore de sa propre boutique, c'est chose faite depuis novembre 2021 avec cet espace de 35 m2. Un lieu «lumineux» et ça tombe plutôt bien: «Le diamant, c'est la lumière», confiait Valérie Messika, fondatrice de la marque à son nom, qui compte aujourd'hui dans la haute joaillerie.

L'entrepreneuse française était de passage au Luxembourg, jeudi, pour le premier événement privé associé à l'ouverture de la boutique rue de la Poste. «C'est la première fois que je la vois, je suis contente», glissait-elle à L'essentiel. On y trouve ce qui a construit l'identité et la réputation de la marque Messika: la collection Move, «iconique», mais aussi My Move avec l'introduction de ses bracelets en cuir interchangeables qui mettent en valeur le diamant. Car Messika, c'est l'art de sublimer le diamant, son ADN. Valérie Messika est d'ailleurs la fille d'André Messika, célèbre diamantaire.

Kate Moss, Gigi Hadid, Kendall Jenner en égéries

«Il m'a donné carte blanche en 2005 et aujourd'hui je lui demande toujours conseil», raconte la patronne, ravie que Messika soit resté un empire familial malgré son développement. La marque est désormais présente dans 75 pays, compte 50 boutiques dans le monde et 300 employés. En 2022, une vingtaine de nouvelles boutiques vont encore ouvrir. Après Kate Moss et Gigi Hadid, c'est maintenant Kendall Jenner qui met en lumière la marque Messika. «Si on m'avait dit ça il y a près de 20 ans, je ne l'aurais pas cru. Pendant le Covid, on a eu très peur, on a fermé pendant deux mois, on a dû gérer les restrictions différentes d'un pays à l'autre… mais aujourd'hui ,c'est fulgurant ce qui se passe. La crise a redonné envie de consommer, de se faire plaisir», confie Valérie Messika.

Seize ans après la création de l'entreprise, l'implantation de Messika au Luxembourg intervient donc dans ce contexte plutôt favorable pour le secteur de la joaillerie et du luxe en général. «Le Luxembourg, pour moi, c'est la confidentialité, le luxe non ostentatoire, l'élégance. Mais en termes de marché de toute façon, on connaît aujourd'hui une internationalisation des goûts». Du diamant, de l'or blanc, jaune, rose, déclinés en bracelets, colliers ou bagues… la clientèle a déjà noté cette nouvelle adresse dans la capitale.

