Le Luxembourg en bref: Les mesures contre l'inflation ont été votées

Le collège des bourgmestres et échevins a pris un certain nombre de décisions pour économiser l'énergie. Ainsi, à partir du 1er décembre, l'éclairage public sera éteint de 2h à 5h dans les quartiers résidentiels, l'intensité sera réduite de 50% dans le centre-ville entre 23h et 5h. Les entrées de l'hôtel de ville seront éteintes entre 22h et 5h, le balcon et l'horloge ainsi que la fontaine le sont déjà.