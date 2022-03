Football- Allemagne : Mesut Özil annonce qu'il quitte la sélection

L'international allemand a annoncé ce dimanche qu'il ne voulait plus jouer pour la Mannschaft à cause du «racisme» dans les critiques dont il est victime.

Mesut Özil a annoncé dimanche qu'il quittait la sélection d'Allemagne en mettant en avant le «racisme» dans les critiques dont il est victime après l'élimination de la Mannschaft, dès le premier tour du Mondial 2018 de football. «C'est avec un cœur lourd et après beaucoup de réflexion que, à cause des événements récents, je ne jouerai plus pour l'Allemagne de matches internationaux aussi longtemps que je ressens du racisme et du manque de respect à mon égard», écrit le joueur d'origine turque, sur son compte Twitter.

<i>Bouc émissaire</i>

Pour Özil, c'est surtout l'absence de soutien de la Fédération (DFB) qui l'a poussé à s'en aller: «Lors de ces deux derniers mois, ce qui m'a le plus peiné est le mauvais traitement que m'a infligé la DFB et son président Richard Grindel». «Alors que j'ai essayé d'expliquer à Grindel mon héritage, mes ancêtres et, par conséquent, lui faire comprendre les raisons qui m'avaient amené à prendre cette photo, il était plus intéressé par le fait de parler de ses propres positions politiques et de rabaisser mon opinion», a encore écrit Özil, qui a inscrit 23 buts en 92 sélections. «Je ne servirai plus de bouc émissaire (à Grindel) pour son incompétence et son incapacité à faire correctement son travail», a conclu le joueur de 29 ans, sacré champion du monde avec l'Allemagne en 2014, après la 3e place en 2010.