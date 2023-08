Au Canada: Meta commence officiellement à bloquer les médias

Meta a commencé mardi à bloquer l’accès des Canadiens aux contenus médiatiques sur Facebook et Instagram, en réponse à une nouvelle loi obligeant les géants du numérique à payer les éditeurs. Les liens et le contenu affichés par les médias canadiens mais aussi étrangers «ne seront plus visibles par la population au Canada», a indiqué Meta, soulignant que la mesure doit être mise en œuvre complètement dans les «prochaines semaines».