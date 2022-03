Réseau social : Meta (Facebook) agit pour changer son image

Rapidité, vision sur le long-terme et respect doivent désormais guider les employés de Meta, a indiqué mardi, Mark Zuckerberg, le fondateur et patron du réseau social.

Rapidité, vision sur le long-terme et respect doivent guider les employés de Meta ou «metamates» (les «copains de Meta»), a indiqué mardi Mark Zuckerberg, le fondateur et patron du géant des réseaux sociaux, dont la réputation a été ternie par de nombreux scandales. Sur son profil Facebook, il a listé des nouvelles valeurs censées incarner la transformation lancée avec le nouveau nom adopté à l'automne, Meta.

«Nous avons rédigé les valeurs de l'entreprise en 2007. Elles se sont révélées très durables, mais beaucoup de choses ont changé, a-t-il souligné. Nous avons maintenant une communauté globale et un impact très étendu. Et nous sommes maintenant une société du métavers, nous construisons le futur des connexions sociales». Le métavers désigne un potentiel futur d'Internet, une sorte d'univers parallèle accessible notamment via des équipements de réalités augmentée et virtuelle.