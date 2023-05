ImageBind, un modèle d'IA qui se rapproche des humains

Dans la course à l’IA générative, contre d’autres géants comme Microsoft et Google, Meta, maison mère de Facebook, fait un pas en avant important. Le groupe californien a dévoilé un nouveau modèle d’intelligence artificielle qui se distingue par son approche multisensorielle. Baptisé ImageBind, il est présenté par la firme de Mark Zuckerberg comme le premier modèle capable de combiner simultanément les informations provenant de six types de sources différentes, à savoir des données visuelles (photo ou vidéo), textuelles, audio, de profondeur (3D), thermiques (infrarouge) et celles liées à l’inertie (position et mouvement). Cela le différencie d’autres générateurs d’images par IA, comme Dall-E, Stable Diffusion ou Midjourney, qui s’appuient eux sur des systèmes qui lient le texte et les images.