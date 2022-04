Horizon Worlds : Meta lance la vente d’objets virtuels dans son métavers

Des créateurs vont pouvoir vendre des contenus virtuels aux utilisateurs de la plateforme Horizon Worlds, a annoncé la maison mère de Facebook et Instagram.

Meta, maison mère de Facebook et Instagram, va donner la possibilité à des créateurs de contenus de vendre des objets virtuels aux utilisateurs d’H orizon Worlds , sa principale plateforme dans le métavers. Celle-ci compte plus de 300’000 utilisateurs aux États-Unis et au Canada, d’après un article du site spécialisé The Verge paru en février. «Quelqu’un peut par exemple fabriquer et vendre des accessoires pour un «monde» portant sur la mode ou proposer un accès payant à une autre partie d’un «monde»», a expliqué le groupe californien dans un communiqué publié lundi.

Le métavers, présenté par Meta et d’autres sociétés comme l’avenir d’internet, consiste en un ensemble d’univers parallèles, accessibles principalement via des plateformes en réalité augmentée et virtuelle. Il existe déjà de façon minimaliste sous forme de jeux vidéo («Minecraft», «Fortnite» , «Roblox» ) et de plateformes sociales ( Horizon Worlds , VRChat), où des personnes se retrouvent non seulement pour jouer, mais aussi pour interagir et participer à des événements.