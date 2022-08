Horizon Worlds : Meta lance son métavers dans deux autres pays d’Europe

Lancé l’année dernière aux États-Unis et au Canada, et en juin dernier au Royaume-Uni, l’univers immersif Horizon Worlds continue son expansion mondiale. Dans une publication sur son compte Facebook, le patron du groupe Meta, Mark Zuckerberg, a annoncé que sa plateforme sociale avait mis le pied mardi dans deux nouveaux pays: la France et l’Espagne, où les utilisateurs de casques de réalité virtuelle Quest et Quest 2 peuvent désormais aussi télécharger gratuitement l’application sociale dans la boutique d’apps de Meta Quest (anciennement Oculus).