Maison mère de Facebook : Meta perd une manche contre le gendarme allemand de la concurrence

Meta collecte des données issues d’autres services que Facebook, tels qu’Instagram et WhatsApp, ainsi que de sites internet tiers qui sont consultés par les utilisateurs.

Les conclusions de l’avocat général ne lient pas la Cour de justice mais cette juridiction les suit souvent au moment de rendre son arrêt. Meta collecte des données issues d’autres services que Facebook, tels qu’Instagram et WhatsApp, ainsi que de sites Internet tiers qui sont consultés par les utilisateurs.

Critique récurrente contre les Gafam

L’autorité fédérale allemande de la concurrence a interdit à Meta la mise en œuvre de cette politique et lui a ordonné de cesser ces pratiques. Son argument: le traitement de données en question n’est pas conforme au règlement général sur la protection des données (RGPD) et constitue ainsi une exploitation abusive de la position dominante de Meta sur les réseaux sociaux. Meta conteste de son côté cette compétence attribuée au gendarme de la concurrence et a formé un recours contre cette décision devant un tribunal allemand à Düsseldorf, qui a renvoyé l’affaire devant le juge européen.