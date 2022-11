Réseaux sociaux : Meta prévoit un plan de licenciement massif

Ce pourrait être le plan social le plus conséquent dans le secteur, selon le quotidien américain « WSJ », après la pandémie qui a largement bénéficié à la croissance des revenus, mais aussi du personnel de ces entreprises. Meta comptait quelque 87’000 employés dans le monde au 30 septembre. Lors de la publication récente des derniers résultats trimestriels décevants, le patron Mark Zuckerberg a mentionné que le personnel du groupe ne devrait pas augmenter d’ici à la fin 2023, voire diminuer légèrement.

Selon les sources du «WSJ», le plan social devrait être annoncé mercredi et plusieurs milliers d’employés seront affectés par ce premier plan social de l’histoire du géant des réseaux sociaux. Jeudi dernier, deux sociétés de la Silicon Valley, Stripe et Lyft, ont fait part de licenciements de grande ampleur tandis qu’Amazon a gelé les embauches dans ses bureaux. Twitter, fraîchement racheté par Elon Musk, vient de congédier environ la moitié de ses 7500 salariés. Les plateformes dont le modèle économique est fondé sur la publicité pâtissent notamment des coupes budgétaires des annonceurs aux prises avec l’inflation et la hausse des taux d’intérêt.