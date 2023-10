Meta, Snap, Amazon… plus de 250 000 personnes licenciées dans la tech

Les 14 000 suppressions de postes annoncées jeudi par le finlandais Nokia s'inscrivent dans la vague de licenciements qui a frappé la «tech» mondiale début 2023, en particulier les géants américains. Le site Internet TechCrunch a calculé que le secteur avait vu disparaître 240 000 emplois sur les trois premiers trimestres de 2023, soit 50% de plus que sur l'ensemble de 2022.

Nokia

LinkedIn

Epic Games

Meta

Après déjà 11 000 licenciements en novembre 2022, la maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp a annoncé en mars la suppression de 10 000 postes supplémentaires. Le groupe comptait environ 71 469 salariés fin juin, contre 86 500 fin 2022.

Alphabet

La maison mère de Google et YouTube a annoncé le 20 janvier la suppression d'environ 12 000 postes dans le monde, soit un peu plus de 6% de ses 187 000 employés. Fin juin 2023, le groupe comptait 181 798 empoyés. Sundar Pichai, patron d'Alphabet, avait estimé que la conjoncture contraignait son groupe à réduire ses effectifs, après deux années de forte croissance où il avait beaucoup embauché.

Microsoft

Le géant informatique américain Microsoft, invoquant l'incertitude économique et les changements de priorités de ses clients, a annoncé en janvier qu'il allait licencier environ 10.000 employés au premier trimestre, soit un peu moins de 5% de ses 221.000 salariés. En juillet, le groupe a annoncé d'autres réductions d'emplois. La firme de Redmond (État de Washington) avait déjà procédé à deux séries de licenciements en 2022, une en juillet sur moins de 1% des effectifs, et une deuxième en octobre qui visait moins de 1.000 personnes.

Amazon

Le géant du commerce en ligne a annoncé en janvier qu'il allait supprimer «un peu plus de 18 000» emplois dans le monde, y compris en Europe. Le plan de licenciements doit concerner principalement les magasins gérés par le groupe et les ressources humaines. Le groupe avait recruté à tour de bras pendant la pandémie de Covid-19 pour répondre à l'explosion de la demande, doublant ainsi ses effectifs mondiaux entre début 2020 et début 2022. Il employait fin septembre 1,54 million de personnes.