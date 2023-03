Technologies en crise: Meta va supprimer 10 000 postes de plus

Meta, maison-mère des réseaux sociaux Facebook et Instagram, va supprimer 10 000 postes de plus, après une première vague de 11 000 licenciements début novembre, a annoncé mardi le PDG du groupe, Mark Zuckerberg. En outre, le géant de Menlo Park (Californie) va faire disparaître de son organigramme 5 000 postes actuellement non occupés et pour lesquels il n'y aura pas de recrutement, a indiqué le dirigeant dans un communiqué.