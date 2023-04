Metal, classique, électro… «Comme un petit festival chaque soir»

- L’essentiel : En mêlant black metal, breakcore et baroque, Igorrr explose les frontières.

Gautier Serre: Oui, mais ce n’était pas un choix. J’avais besoin de créer cette musique, c’est la seule qui sort de moi. Au départ, je ne m’attendais pas à pouvoir en vivre. Mais le cercle s’aggrandit à chaque album. En Lituanie, des centaines de fans nous ont accueillis, et ils connaissaient les paroles.

Nous sommes sur la route depuis un mois. On gère bien, les salles sont remplies, nous vivons des expériences dingues. À l’origine, on devait la débuter en mars 2020, mais elle a été décalée à 2021/2022. Comme toutes les salles étaient pleines, nous avons décidé de repartir en 2023 sur de plus grandes salles.