Monde virtuel : La santé, nouvelle frontière du métavers?

«Le métavers est une opportunité incroyable»

Ce jour-là, quelques dizaines d’avatars assistent à des conférences en ligne. Dans la salle virtuelle, ils se retrouvent -certains plus concentrés que d’autres- devant les conférenciers venus leur présenter les procédures envisageables. Le but: permettre aux patients qui n’oseraient pas pousser les portes de la clinique dans le réel, de s’informer, assis tranquillement derrière leurs ordinateurs. L’objectif n’a rien de révolutionnaire, mais les applications potentielles peuvent dépasser le simple jeu de sensibilisation. A Paris, les professeurs de médecine Boris Hansel et Patrick Nataf prévoient ainsi de lancer un diplôme universitaire consacré au métavers en santé, en mars 2023.

«Le métavers est une opportunité incroyable», s’enthousiasme le professeur Nataf. «En termes de formation notamment: des chirurgiens situés dans deux pays différents pourront s’entraider, leurs instruments pouvant interagir grâce à la réalité mixte», c’est-à-dire la fusion des mondes réel et virtuel. «On pourrait imaginer avoir une boîte noire de notre pratique, comme pour un avion, pour pouvoir analyser, après coup, ce que l’on a fait lors d’une opération chirurgicale», explique-t-il. «Grâce au métavers, on peut reproduire pour un individu, avec toutes ses caractéristiques, son 'jumeau numérique', pour une médecine personnalisée», prédit le professeur Hansel, qui se hâte de rassurer: «On ne va jamais remplacer l’annonce d’un diagnostic, ou l’accompagnement du patient, par le virtuel».

Qui va réguler?

De son côté, Lamia Zinaï, nutritionniste, qui a participé à la journée métavers de la clinique des Champs-Elysées sur l’obésité, y voit également un atout: «On peut imaginer que dans le cas d’une maladie socialement stigmatisante, le métavers et les avatars peuvent aider des patients, leur permettre d’approcher des équipes de soignants qui leur donneront accès à des outils pour leur pathologie». S’il en est à ses prémices, le métavers attire déjà les investisseurs. Selon un rapport du cabinet McKinsey, les investissements dans le secteur ont atteint 120 milliards de dollars en 2022. Il pose néanmoins des questions abyssales, encore plus dans la santé. Dont celle du public concerné, alors que la dématérialisation des services publics laisse déjà sur le côté une partie de la population.

Par ailleurs, qui va réguler l’usage du métavers en santé et ce qui s’y passe? «Il faudrait qu’il soit dédié à des équipes médicales et qu’il soit très bien encadré; que les jeunes patients n’y soient pas bombardés d’annonces publicitaires», estime Lamia Zinaï. Sans oublier la question cruciale de l’efficacité des solutions qui pourraient être proposées. «Il s’agit de la première étape: pour l’instant, nous devons cerner les besoins. On n’a pas besoin d’avoir des gadgets, mais des environnements et des objets spécifiques pour arriver à soigner nos patients», souligne le professeur Hansel. À l’hôpital Bichat, à Paris, un centre de responsabilité santé connectée a même vu le jour, pour répondre à ce besoin d’évaluation.