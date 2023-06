Mars pourri et mai trop sec: un printemps contrasté au Luxembourg

«Le printemps 2023 a été ponctué par un mois de mars très arrosé et un mois de mai très sec», a indiqué jeudi MeteoLux dans son bilan saisonnier. Globalement sur mars, avril et mai, le cumul de précipitations était de 192,8 l/m², soit supérieur de 7,5% à la pluviométrie habituelle attendue au printemps (1991-2020: 179,3 l/m²). Mais avec des contrastes assez forts puisqu'il a presque plu deux fois plus qu'habituellement (108,2 l/m², +91%) en mars alors que le cumul était de 22,6 l/m² en mai, soit un niveau inférieur de 69% à la moyenne. À noter que le cumul en avril (62 l/m²) était 25,5% supérieur à la moyenne.

529,1 heures d'ensoleillement ont été enregistrées, soit légèrement moins (-6%) qu'habituellement (560,9 heures). Mars et avril ont été plutôt maussades avec respectivement 100,2 h et 156,1 h d'ensoleillement répertoriées (-27% et -21%) alors que le mois de mai a davantage vu les rayons du soleil: 272,8 h soit 21% de plus qu'habituellement.