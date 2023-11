Météo au Luxembourg: Ca va souffler ce soir: tout le Luxembourg en alerte jaune

MeteoLux a placé tout le pays en vigilance jaune au vent, de 18h à 21h, ce jeudi: des rafales de vent entre 65 et 75 km/h sont attendues dans la soirée. Des bourrasques accompagnées de pluies assez fortes. Le temps redeviendra plus calme vendredi, mais restera maussade avec une pluie fine qui pourrait toutefois à nouveau s'intensifier au cours de la soirée.

Bonne nouvelle: il ne devrait pas pleuvoir de tout le week-end mais les températures continuent de baisser. Il fera 8°C au maximum vendredi, samedi, et 9°C dimanche. À noter que le thermomètre n'affichera qu'un petit degré dans le nord du pays, dimanche matin. Le mercure remontera lundi et mardi à la faveur d'un retour de la pluie (jusqu'à 12°C lundi et même 14°C mardi).