Météo au Luxembourg: Le mercure va dégringoler de 12C en deux jours

Vous avez passé la journée bras nus et avez siroté un petit café en terrasse? Profitez encore un peu, parce que ce sera sans doute bientôt fini. Il semblerait que l'été indien touche à sa fin et que l'automne s'installe vraiment.

La journée de mercredi sera encore belle (9 heures d'ensoleillement et jusqu'à 24°C), celle de jeudi un peu plus maussade (2 heures de soleil, quelques gouttes et 20°C au meilleur de la journée). La journée de vendredi sera très belle, comme un adieu à l'été, avec six heures d'ensoleillement et jusqu'à 25°C (sans une goutte de pluie).