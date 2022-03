Météo: ça aurait pu être pire en mars

LUXEMBOURG - On n'en est pas encore à des températures tropicales. Mais en mars, il a fait en moyenne 5,1°C, soit 0,4°C plus chaud que durant les mois de mars des trente dernières années. L'ensoleillement aussi a été plus important avec 130,1 heures soit 12,1 heures de plus que la moyenne tricennale.