Taïwan annule des vols et ferme des écoles à l’approche du typhon Hoinu

Les autorités taïwanaises ont annulé des vols et fermé des écoles dans certaines parties du sud de l’île, avant l’arrivée prévue du typhon Koinu. Il s’agit du deuxième à frapper le territoire en un mois, Haikui, début septembre, qui a provoqué des pluies torrentielles, des vents violents et forcé près de 8000 personnes à évacuer leur domicile.

Koinu doit toucher jeudi matin le sud de l’île, selon les services météorologiques. En prévision, plus de 100 vols internationaux et intérieurs ont été annulés, tandis que les services de ferry vers les îles périphériques de Taïwan ont été interrompus. Plus de 200 personnes ont été évacuées par crainte de glissements de terrain, dans le sud de l’île.