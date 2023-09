Météo: L'été au Luxembourg marqué par des «variations extrêmes» de températures

Dans son rapport national publié ce vendredi, AgriMeteo, le service météorologique national de l'ASTA (Administration des services techniques de l'agriculture) du ministère de l'Agriculture, décrit un été marqué par «des variations extrêmes de températures», sécheresse en juin, des précipitations entre la première et la deuxième partie de l'été et un «excès» de pluviosité à partir de mi-juillet.

Au niveau des températures, la période estivale a été plus chaude que la normale, avec des températures supérieures de 1,4°C à Luxembourg. Le bilan de la pluviométrie a été lui plus mitigé et différent selon les régions, «Si le niveau de pluie était déficitaire à Remich (Moselle), les stations météo d’Asselborn (nord), de Luxembourg-ville (centre) et de Clemency (sud-ouest) ont enregistré un excédent de pluie», note le communiqué.