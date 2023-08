La tempête tropicale Idalia se dirige vers la Floride

Des pluies, des vents et de fortes vagues sont prévus pour les prochaines heures dans cet État ainsi que dans ceux voisins du Yucatán et de Campeche.

Une semaine après l’ouragan Hilary

Dans l’État mexicain de Quintana Roo, où se trouvent Cancun et d’autres stations balnéaires de la côte Maya, Idalia a apporté des précipitations et des masses nuageuses qui ont contrarié les plans des touristes pour ce dernier week-end des vacances d’été. Des pluies, des vents et de fortes vagues sont prévus dans cet État ainsi que dans ceux voisins du Yucatán et de Campeche, a averti le Service météorologique national du Mexique.