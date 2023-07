Les températures vont s'envoler jusqu'à 34C ce week-end

Samedi, quelques nuages sont aussi attendus dans l'après-midi, mais le temps sera clair, dans l'ensemble. Côté températures, ça grimpe encore un peu, avec 16°C au lever du jour et 32°C au plus chaud de la journée.

Mais c'est dimanche qu'il fera le plus chaud, sous un ciel peu nuageux. Selon MeteoLux, il fera 18°C le matin et le mercure culminera à 34°C à l'ombre l'après-midi. Des températures élevées qui ne devraient pas durer assez longtemps pour déclencher le plan canicule. Dès lundi, les maximales se situeront à 29°C, et les nuages commenceront à se multiplier. Mardi, de petites averses sont prévues et il ne devrait pas faire plus de 25°C.