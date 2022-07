Au Luxembourg: MeteoLux disponible sur votre smartphone

Les prévisions météorologiques n'auront bientôt plus de secret pour vous. MeteoLux a développé sa propre application mobile, qui sera téléchargeable, dès le 25 juillet. Disponible en luxembourgeois, français, allemand et anglais, l'application affichera «toutes les prévisions à court et à moyen terme, les avis d'alertes ainsi que les observations réalisées à notre station située à l'aéroport de Luxembourg-Findel sur les cinq derniers jours», annonce le communiqué. «Ces prévisions seront actualisées au moins deux fois par jour».