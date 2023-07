Le Luxembourg en bref: Le site Internet de MeteoLux est de retour

«Les résultats très encourageants de cet appel à projets sont une nouvelle preuve que les entreprises luxembourgeoises sont prêtes à relever le défi de l'électromobilité», s'est félicité vendredi le ministre écologiste de l'Énergie et de l'Amménagement du territoire, Claude Turmes. Le premier appel à projets avaient permis l'installation de plus de 600 bornes.

Un nouvel appel à projets se fera du 15 septembre au 15 novembre prochain et sera également ouvert aux entreprises souhaitant investir dans des projets d'infrastructures de charge dédiées aux véhicules utilitaires lourds (catégories N2 et N3). Un 4e appel sera lancé entre le 1er décembre 2023 et le 1er février 2024. À noter qu'en dehors de ces appels à projets, les PME peuvent bénéficier d'une subvention allant jusqu'à 50% des coûts liés aux bornes de charge et jusqu'à 60% des coûts liés au raccordement au réseau électrique.