Jusqu'à -8C: MeteoLux place le pays en vigilance jaune mardi matin

Jusqu'à -8°C : MeteoLux place le pays en vigilance jaune mardi matin

Et ce sera pire mardi, avec une vigilance jaune de minuit à 9h du matin. Le prévisionniste annonce en effet des minimales de -5 à -7°C dans le sud du pays, et de -6 à -8°C dans la moitié nord. L'après-midi, le mercure devrait remonter entre -2 et 1°C.

Le reste de la semaine ne s'annonce pas plus chaud. Selon les prévisions actuelles, les minimales oscilleront entre -6 et -3°C jusqu'à samedi. Les maximales, elles, seront comprises entre -2°C et 1°C, pas plus. Quelques centimètres de neige sont même annoncés pour les journées de mercredi et jeudi…