Chaleur au Luxembourg : MeteoLux relève son niveau d'alerte pour jeudi

Les températures vont continuer à augmenter, au Luxembourg. MeteoLux avait déjà placé tout le pays en vigilance jaune pour ce mercredi de 12h à 19h, avec des maximales attendues entre 31 et 34°C. Ce sera pire jeudi. Le prévisionniste a placé l'ensemble du territoire grand-ducal en alerte orange à la grande chaleur, de 10h à 19h, et le mercure devrait grimper jusqu'à 35°C.

Onze degrés de moins dès vendredi

Les conseils pour éviter ça restent les mêmes: fermez volets, rideaux et fenêtres pendant la journée et aérez la nuit, buvez beaucoup d'eau et régulièrement (au moins 1,5 l sur la journée) évitez de sortir entre 11h et 21h, couvrez-vous la tête si vous sortez quand même, portez des vêtements légers et limitez vos activités physiques. Enfin, restez en contact avec les personnes fragiles de votre entourage.