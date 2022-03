Journée de lutte contre le sida : «Mettre un préservatif comme on offre un café»

En ce 1er décembre, chaque pays égrène ses chiffres et avertit que la maladie n’a pas disparu. L’occasion pour le ministère de la Santé et la Croix-Rouge luxembourgeoise de marteler leur message de prévention.

«Ce n’est pas le sida qui tuera l’amour mais l’amour qui tuera le sida» aime à répéter Laurence Mortier, coordinatrice de prévention à la Croix-Rouge luxembourgeoise. Cela peut sembler simple mais le message est clair. Parce que la maladie est toujours là, qu’elle a tué plus de 25 millions de personnes depuis son apparition dans le monde et que tous les jours, 1 000 nouveaux enfants sont infectés. Alors au Luxembourg, le VIH semble loin. Avec ses 58 nouvelles infections. 41 hommes et 17 femmes, 25 hétéros et 22 homos.

Des petits chiffres mais une réalité difficile à accepter. «Au Luxembourg, on peut dire que le sida ne fait plus peur, beaucoup de gens pensent qu’il ne peut pas venir frapper à leur porte». Et la vigilance en prend un coup. Ces dernières années, le «sexe sans capote» gagne du terrain. Faire l'amour sans se protéger devient «in». Ses défenseurs avancent les progrès de la médecine et l'apparition de la trithérapie. «Ceux qui prônent ce genre de comportements, ne savent pas ce que c'est de recevoir un diagnostic de séroposivité, de faire sans cesse des analyses, de vivre avec cette maladie au quotidien» s'insurge Laurence Mortier.

Difficultés d'utilisation

D’où l’importance de la prévention: «il faut mettre un préservatif comme on proposerait un café, comme on boucle sa ceinture de sécurité quand on monte en voiture». Pour que l’utilisation du préservatif ne soit pas source de gêne pour encore de nombreuses personnes qui ne savent pas comment l’utiliser, «chez les adultes surtout». Et pour rectifier certaines erreurs, comme par exemple, penser que la fellation ne présente pas de risque.

Pour contrer l'ensemble de ces idées reçues, le ministère de la Santé, en association avec la Croix-Rouge, passe à l'offensive avec sa campagne «Le sida tue toujours! Protégez-vous» et des affiches qui fleurissent depuis ce mardi sur les abribus du Grand-Duché.

