Football: Metz bat Bastia et valide (presque) la montée en Ligue 1

La fête à Saint-Symphorien, mais il faudra encore attendre un peu avant d'être tout à fait certain d'accompagner Le Havre, champion de France de Ligue 2, dans l'élite du football français. Le FC Metz a en effet battu Bastia, mais le match de son concurrent direct dans la course à la montée, Bordeaux, a été définitivement arrêté après qu'un joueur de Rodez, qui venait d'ouvrir le score, a été agressé sur la pelouse en célébrant son but. Le club de Gerard Lopez risque un match perdu sur tapis vert, ce qui signifierait la fin de ses espoirs de promotion et la montée directe pour le club grenat. Mais il faudra attendre lundi et la réunion de la commission de discipline pour en savoir plus.