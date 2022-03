Ligue 2 - 21e journée : Metz battu à Arles-Avignon

Le leader Metz a été battu 1 à 0 sur le terrain d'Arles-Avignon vendredi soir lors de la 21e journée du Championnat de Ligue 2.

Accroché à domicile par Créteil (1-1) lors de la journée précédente lundi, Metz a de nouveau failli, face à une formation d'Arles (6e) qui en est désormais à huit matches sans défaite en championnat. Les joueurs de Franck Dumas l'ont emporté grâce à un but inscrit à dix minutes de la fin (80e), par l'attaquant Maurice-Junior Dalé, de la tête et en deux temps, après une première tentative repoussée de son compère d'attaque Livio Nabab. Le Messin Métanire a été exclu à la 88e pour un tacle dangereux. Avec cette quatrième défaite de la saison, l'équipe d'Albert Cartier est plus que jamais sous la menace de ses poursuivants directs, Angers (2e) et Lens (3e), en embuscade à cinq points. Lens se déplacera à Auxerre (13e) lundi en clôture de la journée.