Metz, c'est la punition

La CFDT a estimé lundi que la volonté gouvernementale de transférer une parti des agents de la statistique publique en Moselle était une «sanction politique» à l'encontre de ces services.

«La première mission de la statistique publique est de produire des données fiables permettant un bon pilotage économique et un débat social informés», souligne la CFDT dans un communiqué, rappelant que cette mission «essentielle, est régulièrement mise en cause par les pouvoirs publics, les lobbies de distribution ou des représentants de consommateurs».

Le syndicat considère pourtant que «le principe de déconcentration des services publics n'est pas une question récusable en soi», et qu'il «n'y a aucune raison que Paris, ou sa proche périphérie, soit incontournable». «Mais l'activité statistique n'est pas une activité structurante et motrice pour une région», car les statisticiens transférés, au lieu d'habiter Metz ou ses environs, pourront «se déplacer tous les jours entre Paris et Metz, avec du temps perdu et une moindre efficacité du service rendu».