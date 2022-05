Football – Ligue 1 : Metz compte sur son sauveur Didier Lamkel Zé

Trois fois buteur depuis son arrivée à Metz, l'attaquant camerounais a permis au club grenat de croire à un miracle dans la course au maintien avant la dernière journée à Paris samedi (21h).

Distancés à sept longueurs de Saint-Étienne, alors 18e et barragiste, les Mosellans ont enchaîné un nul à Montpellier (2-2) et deux victoires contre Lyon (3-2) et Angers (1-0) pour dépasser les Verts à la différence de buts et rêver de disputer la semaine prochaine un barrage pour le maintien contre un club de Ligue 2 issu des pré-barrages (Auxerre ou Sochaux, opposés vendredi soir).