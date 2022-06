Handball : Metz en quête de gloire européenne

Trois ans après une première expérience frustrante, les handballeuses de Metz retrouvent Budapest et le Final 4 de la Ligue des champions ce week-end, en quête de la gloire d'un premier titre européen pour le handball français chez les femmes.

Ce week-end, Metz a l'occasion de rejoindre au palmarès du handball français Montpellier, premier club tricolore champion d'Europe messieurs (en 2003 avec à l'époque le jeune Nikola Karabatic). Chez les femmes, dans d'autres sports collectifs, le basket et le volley, Bourges (1997) et le RC Cannes (2002) avaient été les premières représentantes françaises à se parer d'or en club au plus haut niveau européen.

«On peut penser à la victoire»

«En 2019, on était content d'y aller et on trouvait que c'était déjà bien d'y être. C'était la première fois, comme toutes les premières fois, on est content d'y être. Là, on se dit qu'on peut aller en finale, voire même plus. Ce n'est pas irréaliste ou déraisonnable. On peut y penser sans qu'on passe pour des fous», espère le président Thierry Weizman.