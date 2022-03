Metz «est dans la course» pour accueillir l'Euro-2016

Le président de la FIFA Joseph Blatter, de passage à Bruxelles, a qualifié lundi de «sympathique» la candidature conjointe de la Belgique et des Pays-Bas pour le Mondial-2018. Il a souligné qu’il s’agissait d’une candidature commune, et non pas d’une alliance de deux organisateurs distincts, comme l’étaient la Corée du Sud et le Japon en 2002, jugée par lui plus problématique.